Zehn Jahre: Hilaria Baldwin gratuliert Alec zum Hochzeitstag

Alec (64) und Hilaria Baldwin (38) blicken auf viele gemeinsame Jahre zurück. Vor allem die vergangenen Monate waren alles andere als leicht für den Schauspieler und seine Frau. Hilaria erlitt mehrfach eine Fehlgeburt, dann erschoss der Filmstar am Set versehentlich eine Kamerafrau. Das Paar steht sich aber in guten wie in schlechten Zeiten bei und meistert offenbar jede noch so schwere Phase – und das schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Hilaria und Alec feiern bereits ihren zehnten Hochzeitstag.

Auf Instagram teilte die Brünette ein Foto, das sie und ihren Mann gemeinsam mit einer ihrer Töchter in einer Kirche zeigt. Alec kniet vor seiner Liebsten und schaut sie liebevoll an. Hilaria hat das kleine Mädchen im Arm und streichelt das Kinn ihres Gatten. Zu dieser schönen Erinnerung findet sie rührende Worte. "Zehn Jahre mit so vielen Babys, voller Lachen, Tränen, Frustration, Durchbrüchen, Leidenschaft, Angst und Freude", schrieb die US-Amerikanerin. "Alles Liebe zu Jahrestag, Alec", fügte sie hinzu und teilte zudem ein Herzemoji.

Dass sie vor allem die Geburt ihrer Kinder in dem Posting erwähnt, ist kein Wunder. Immerhin haben Alec und Hilaria sechs gemeinsame Kinder. Baby Nummer sieben ist auch schon unterwegs. Anfang Mai verrieten die stolzen Eltern auch schon das Geschlecht ihres Ungeborenen. "Ich kann es nicht erwarten, dich kennenzulernen, meine Tochter", betonte die 38-Jährige auf Social Media glücklich.

Anzeige

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im April 2022

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin und ihre sechs Kinder im August 2021

Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern auf der "Boss Baby 2"-Premiere im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de