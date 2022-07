Auf Partnersuche: Ist Yeliz Koc auf Single-Börsen unterwegs?

Setzt Yeliz Koc (28) auf Online-Dating? Nach ihrer gescheiterten Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht (30) war bei Kampf der Realitystars im TV zu verfolgen, wie sie mit ihrem Mitstreiter Paco Herb anbandelte. Aber aus den einstigen Sala-Bewohnern wurde letztendlich doch nichts. Dabei wäre die Mutter einer Tochter endlich wieder bereit für eine neue Liebe. Doch ist Yeliz auch auf Single-Börsen aktiv?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde kam die 28-Jährige auf ihre Partnersuche zu sprechen. Auf Dating-Portalen war die Single-Mama aber noch nie aktiv. Diese Erfahrung habe sie nie gereizt. "Ich bin auch kein Fan davon, sich mit Menschen zu treffen, die man vorher noch nie gesehen hat oder von denen man nichts weiß", erklärte Yeliz. Für die einstige Kuppelshow-Kandidatin sei das zu gefährlich.

Dafür startete sie vor wenigen Wochen allerdings spaßeshalber einen Dating-Aufruf im Netz und gab auch direkt an, wonach sie sucht. "An alle Männer, die ein reines Herz haben, Vaterqualitäten haben, hundelieb sind", zählte Yeliz die Eigenschaften der Singles, an die sich die Annonce richten sollte, auf.

Anzeige

RTLZWEI Paco Herb und Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de