Nach wilder Karriere: Cathy Lugner ist "erwachsen geworden"!

Es ist still um Cathy Lugner (32) geworden! Ihr Karriere begann als Playboy-Bunny – danach heiratete sie 2014 als "Spatzi" den 57 Jahre älteren Richard Lugner (89) nach nur wenigen Monaten Beziehung. Als "Spatzi" war sie in Soaps, wie "Lugner und Cathy – der Millionär und das Bunny" zu sehen. Auch nach der Scheidung 2016 verschwand Cathy nicht aus dem Reality-TV. Doch nach all den Jahren scheint sie sich verändert zu haben – Promiflash hakte nach, warum es so ruhig um die TV-Bekanntheit geworden ist.

Im Promiflash-Interview bei der Eröffnung der Bellucci Bar sprach Cathy offen über ihre Veränderung: "Ich bin mittlerweile auch fast 33. Man wird [...] reifer. Ich bin grundsätzlich erwachsener geworden", gab die Beauty ehrlich zu. Das wirkte sich auf ihre Karriere als Reality-Sternchen aus, wie sie im Interview feststellte: "Alles muss ich heute auch nicht mehr machen. Wenn das richtige Angebot kommt – Bestimmt, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie es früher war!"

Aber auch ihr Social-Media-Verhalten hat sich seit Cathys Rückzug verändert: "Klar, ich zeige noch etwas Dekolleté, aber ich habe auch mein Make-up etwas zurückgeschraubt. Ich habe darauf nicht mehr so viel Lust", erklärte die 32-Jährige gegenüber Promiflash. "Ich bin grundsätzlich nicht der typische Influencer, der alles in die Kamera hält", ergänzte Cathy abschließend.

Getty Images Cathy und Richard Lugner im September 2014 in Wien

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im April 2021

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im Februar 2021

