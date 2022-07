Schock: UK-Star Amy Hart soll einen Parasiten im Magen haben

Sie verkündet eine erschreckende Nachricht. Im Liebesleben von Amy Hart scheint es super zu laufen. Die UK-Love Island-Teilnehmerin von 2019 ist glücklich mit ihrem Freund, dem Model Sam Rason. Doch gesundheitlich wollte sie sich nun auch etwas Gutes tun. Aus diesem Grund probierte die ehemalige Stewardess eine Behandlungsmethode eines von Freunden empfohlenen Kinesiologen aus. Dessen Diagnose schockte allerdings: Amy soll einen Parasiten und toxische Metalle im Magen haben!

In ihrer Instagram-Story sprach die 29-Jährige offen über ihre Erfahrung. Symptome wie Sodbrennen, Schlaflosigkeit, chronische Müdigkeit, schlechte Haut und andere Probleme hätten sie zu einer kinesiologischen Therapie bewegt. Bei diesem alternativmedizinischen Diagnose- und Behandlungsverfahren wurde jetzt offenbar ein Parasit in ihrem Magen festgestellt. Diesem soll sie mit ihrer Ernährung entgegenwirken. "Der Parasit ernährt sich von Milchprodukten, Schweinefleisch und natürlich von Gelatine. Ich darf also sechs Wochen lang nichts davon zu mir nehmen", erzählte die Beauty.

Als wenn die Ernährungsumstellung nicht schon schwer genug wäre, erinnerte sich Amy an ihren bevorstehenden 30. Geburtstag. "Das bedeutet, dass ich Tante Claires vegane Leckereien essen muss, während alle anderen das ganze Partyessen genießen. Ich denke, ich werde es absagen", teilte sie ihren Followern verzweifelt mit.

