Trennung von Johnny Depp: Wie ging Winona Ryder damit um?

Wie fühlte sich Winona Ryder (50) wirklich? In den 90er-Jahren waren sie das Traumpaar: Winona und Johnny Depp (59)! Nachdem sich die Schauspieler 1989 kennengelernt hatten, verlobten sie sich nach nur fünf Monaten Beziehung – doch nach vier Jahren war Schluss: Winona und Johnny gingen ab 1993 getrennte Wege. Heute, fast 30 Jahre nach dem Ende der Beziehung, sprach die Stranger Things-Darstellerin offen über die gescheiterte Romanze und verriet: So ging sie mit den Folgen der Trennung um!

In einem Harper's Bazaar-Interview sprach Winona offen über das Ende der Johnny-Beziehung: Heute vergleicht die 50-Jährige ihren Liebeskummer mit ihrem Charakter in "Das Geisterhaus" – in dem Film schlüpft sie in die Rolle einer Frau, die in einem chilenischen Gefängnis gefoltert wird. "Ich sah mir diese unechten blauen Flecken [...] in meinem Gesicht an, und es fiel mir schwer, mich als dieses kleine Mädchen zu sehen. Würdest du dieses Mädchen so behandeln, wie du dich selbst behandelst?", erinnerte sie sich. "Ich [...] sagte: 'Das tue ich mir innerlich an!' – Ich hatte mich einfach nicht um mich gekümmert." Danach konnte Winona anfangen, die Beziehung und den Liebeskummer zu verarbeiten.

Heute denkt Winona keineswegs schlecht über Johnny: "Ich kenne ihn wirklich und ehrlich nur als einen wirklich guten Mann", betonte sie vor zwei Jahren. "Ein unglaublich liebevoller, extrem fürsorglicher Mann, der mich so sehr beschützt hat."

©2006 RAMEY PHOTO/Mega Johnny Depp und Winona Ryder, 1991

ZUMA PRESS, INC./ActionPress Johnny Depp und Winona Ryder 1990

Getty Images Winona Ryder, Schauspielerin

