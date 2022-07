Allein: Julian Claßen teilt sich Haus nicht mehr mit Bibi!

Für Julian Claßen (29) bleibt in einer Hinsicht wohl alles beim Alten. Nach der Trennung von ihm und Bibi – mit der er über 13 Jahre seines Lebens verbrachte – musste wahrscheinlich so einiges geklärt werden. Denn die beiden hatten sich zusammen ein Familienleben wie aus dem Bilderbuch aufgebaut, mit einem Haus, Kindern und allem, was dazugehört. Doch konnten sich Julian und Bibi eigentlich einigen, wer in dem gemeinsamen Haus wohnen bleibt?

In seiner Instagram-Story beantwortete der YouTube-Star seinen Fans einige Fragen. Da seine Follower das Thema mit Bibi immer noch brennend interessiert, wollte ein User wissen, ob das ehemalige Paar noch zusammen unter einem Dach wohne. "Nein, ich lebe alleine im Haus", antwortete Julian und fügte hinzu: "In der Anfangszeit haben wir uns abgewechselt." Bei wem ihre zwei gemeinsamen Kinder bleiben, haben die beiden bislang noch nicht öffentlich gemacht. Weil Julian nun aber in dem Haus lebt, in dem die Kinder aufgewachsen sind, wäre es denkbar, dass sie bei ihrem Vater bleiben.

Mit ihrem Ferienhaus in Spanien soll es dagegen anders aussehen: Das teilt sich das noch nicht geschiedene Paar nach wie vor. "Mal wird sie es nutzen, mal ich", hatte Julian bereits in der Vergangenheit die Situation aufgeklärt, nachdem er erwähnt hatte, dass er sich bald auf den Weg in sein Urlaubsdomizil mache.

Instagram / julienco_ Julian Claßen, Influencer

Instagram / julienco_ Emily, Bibi, Julian und Lio Claßen im Urlaub

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen

