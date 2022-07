Dani Katzenberger schämt sich für ihre ersten TV-Auftritte

Daniela Katzenberger (35) blickt auf ihre Anfänge zurück! Wohl die meisten Deutschen dürften die Kultblondine kennen. In verschiedenen Reality-TV-Formaten bekamen ihre Fans bereits Einblicke in ihren turbulenten Alltag und ihren unverwechselbaren Humor. Heute ist die Katze mit ihren 2,1 Millionen Followern auf Instagram auch im Netz ein Star. Ihre Karriere in der Öffentlichkeit begann damals Anfang der 2000er mit Dokusoaps wie "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch". Doch ihre ersten TV-Auftritte kann Dani sich heute kaum noch anschauen.

In ihrem Podcast "Katze & Cordalis" machte sie jetzt gemeinsam mit ihrem Mann Lucas (54) eine Zeitreise: "Da war ich 22, jetzt bin ich 35. Vor 13 Jahren habe ich mich das erste Mal im Fernsehen gesehen bei Vox. Wie ich mich fand? Schrecklich!", erinnert sich Daniela. "Weißt du, was das Allerschlimmste war? Meine eigene Stimme! Wenn ich mir manchmal Sprachnachrichten von mir anhöre, frage ich mich: 'Warum redet überhaupt irgendjemand mit mir?' Das klingt furchtbar!"

Doch ihre Stimme sei nicht der einzige Grund, warum Dani ihre TV-Anfänge heute unangenehm sind: "Dann als Zweites habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, wo ich die Augenbrauen hab – und zwar am Haaransatz!", betonte die Mama von Sophia Cordalis (6). "Da hab ich's gecheckt, was Sache ist und dachte: 'Scheiße! Das ist ja auch so peinlich.'"

Ihr Mann Lucas wiederum ist fest überzeugt, dass genau diese Eigenart von Dani den Leuten im Gedächtnis geblieben ist: "Ich denke, dass das deiner Karriere wahnsinnig geholfen hat. Weil die Leute immer gesagt haben: 'Wer ist die Katzenberger? Das ist die mit den Augenbrauen!' Und dann wussten die, dass du das bist." Die Influencerin konnte dazu nur witzeln: "Ich war am Anfang nur die mit den Stirnbrauen, ich war nicht Daniela Katzenberger..."

Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Throwback-Bilder von Daniela Katzenberger und Iris Klein

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Mai 2016

Daniela Katzenberger im Jahr 2008

