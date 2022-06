Margot Robbie und Ryan Gosling drehen in superschrägem Look

Margot Robbie (31) und Ryan Gosling (41) haben sichtlich Spaß bei der Arbeit! Die beiden Schauspieler stehen gerade für den Film Barbie vor der Kamera – darin übernehmen sie die Hauptrollen als Barbie und Ken. Klar, dass ihre Looks dafür vor allem auffällig sein müssen: So überraschte der Hottie seine Fans beispielsweise schon mit seinen platinblonden Haaren. Jetzt schmissen Margot und Ryan sich wieder in verrückte Outfits.

Von oben bis unten im Partnerlook wurde es für die beiden bei den Dreharbeiten sportlich: Auf Inlineskates glitten sie ausgelassen lachend über die Promenade am Venice Beach. Besonders die Farbe der Skates fiel dabei ins Auge: In Neongelb und Pink passten sie perfekt zu den Knie- und Ellenbogenschützern. Dazu trug Margot einen bunt gemusterten Body über pinken Radlershorts, während Ryan eine Badehose und ein offenes Hemd im selben Muster über einem pinken Top rockte. Den Look rundeten beide mit derselben Schirmkappe ab.

Diese Outfits machen auf jeden Fall Lust auf mehr – auch wenn über den Inhalt des Films, der in einem Jahr erscheinen soll, noch nicht viel bekannt ist. Simu Liu (33), der ebenfalls in dem Streifen mitspielt, hatte aber schon angekündigt, dass es "wild" und "unglaublich einzigartig" werde. "Ich wünschte, ich könnte Ihnen zeigen, was wir Tag für Tag tun, denn es ist verrückt", teaserte er an.

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Margot Robbie in "Barbie"

Snorlax / MEGA Margot Robbie und Ryan Gosling bei den Dreharbeiten zu "Barbie"

APEX / MEGA Ryan Gosling und Margot Robbie am Set von "Barbie"

