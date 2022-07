Amber Heard verlangt die Aufhebung von dem Prozessurteil

Amber Heard (36) fühlt sich ungerecht behandelt. Anfang Juni hat die Aquaman-Darstellerin den Verleumdungsprozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp (59) verloren. Die Geschworenen haben Amber in den meisten Anklagepunkten für schuldig befunden. Dass sie mit dem Urteil nicht zufrieden ist, machte sie bereits kurz nach der Verkündung deutlich. Amber kündigte sogar an, in Berufung gehen zu wollen. Doch das würde Geld kosten, was sie wahrscheinlich nicht hat. Deswegen versucht sie offenbar nun, den Prozess anderweitig anzufechten.

Wie TMZ berichtet, reichten Ambers Anwälte im US-Bundesstaat Virginia Unterlagen ein, in denen sie ihr Anliegen vorbringen: Sie bitten einen Richter, das Urteil vollständig aufzuheben, die Klage abzuweisen oder einen neuen Prozess anzuordnen. Die Rechtsbeistände der Schauspielerin argumentieren, dass es nicht ausreichend Beweise gegeben habe, um die Jury davon zu überzeugen, dass Ambers öffentliche Anschuldigungen Johnnys Karriere ruiniert haben.

Obendrein ist das Anwaltsteam der 36-Jährigen scheinbar überzeugt, dass einer der Geschworenen gar eine andere Person gewesen sei als die, die vor Gericht geladen war. Sie wollen, dass das Gericht ihren Verdacht untersuche: Sie sind sicher, dass ein Jury-Mitglied etwa 25 Jahre jünger ist, als es auf dem Papier stand.

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Getty Images Schauspielerin Amber Heard im Juni 2022

Getty Images Amber Heard im Mai 2022

