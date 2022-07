Bald versteigert: Thors Hammer kommt unter den Hammer!

Mit etwas Geld kann jeder zu Thor werden! Es ist allseits bekannt, dass Requisiten aus Hollywood-Filmen nach den Drehs für hohe Summen an Sammler versteigert werden. So sollte zum Beispiel das originale Luke-Skywalker-Lichtschwert aus dem Film Star Wars – Eine neue Hoffnung für 150.000 bis 200.000 US-Dollar verkauft werden. Jetzt soll ein Kultgegenstand aus der Marvel-Filmreihe mit Chris Hemsworth (38) an den Mann gebracht werden: Thors Hammer steht zum Verkauf.

Während eines Beitrags in Weekend Today sprach der CEO des Auktionshauses, Brandon Alinger, über den Verkauf der von Filmfans geliebten Kultgegenstände. Unter anderem kommt der originale Thor-Hammer unter den Hammer. Es wird erwartet, dass die Requisite für einen Preis zwischen 100.000 und 150.000 US-Dollar verkauft wird. "Das Interesse daran ist groß, denn es handelt sich um eine Stuntversion aus Gummi", erklärte Brandon. "Er ist dafür gedacht, dass die Schauspieler ihn herumschwingen, damit sie niemanden verletzen."

Doch das ist nicht der einzige Gegenstand, der zum Verkauf steht. Brandon präsentierte auch ein Modell eines X-Wing-Jägers aus dem ersten "Star Wars"-Film von 1977, das auf großes Interesse stößt. Forbes listet das Modell mit einem möglichen Verkaufspreis zwischen 500.000 und einer Million US-Dollar auf. Insgesamt werden bei der Auktion Gegenstände aus über 600 Produktionen versteigert. Es wird erwartet, dass sie einen Gesamtumsatz von rund neun Millionen US-Dollar erzielen werden.

LILO/SIPA/2108191150 Luke Skywalker (Mark Hamill) mit einem Lichtschwert

Topphotos/UNIMEDIA/SIPA/1401271927 Chris Hemsworth mit Thors Hammer

United Archives GmbH Star Wars, 1977

