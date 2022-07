Costa Cordalis' dritter Todestag: So ging es Sohn Lucas

Es ist mittlerweile drei Jahre her. Am 2. Juli 2019 war Costa Cordalis (✝75) gestorben – der Schlagersänger hatte einen Schwächeanfall erlitten und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Zu Hause und von seiner Familie umgeben starb er schließlich an Organversagen. Der 75-Jährige hinterließ drei Kinder – unter ihnen Sohn Lucas Cordalis (54). Zu Costas drittem Todestag gedenkt der Musiker seines Vaters nun im Promiflash-Interview.

"Er war mein größtes Vorbild und mein Held und ich vermisse ihn immer noch unendlich,", erinnerte sich der Musiker im Promiflash-Interview an seinen geliebten Papa zurück. Sein Vater habe ihn geprägt und er sei auf eine andere Weise jetzt immer bei ihm. Die zwei teilten nämlich dieselbe Leidenschaft: "Und natürlich werde ich ganz viel Musik machen, um das weiterzuführen, was ihm so wichtig war."

Auch Lucas' Frau Daniela Katzenberger (35) gedachte am dritten Todestag ihres geliebten Schwiegervaters: Am Samstag veröffentlichte sie im Netz ein Foto, auf dem sie und Costa sich umarmen und glücklich in die Kamera schauen. "Drei Jahre ohne dich" schrieb sie unter dem emotionalen Schnappschuss.

Chris Emil Janßen Lucas und Costa Cordalis beim Megapark Opening 2018

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis mit einer Gitarre in der Hand

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis und Daniela Katzenberger

