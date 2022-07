Costa Cordalis' Todestag: Daniela Katzenberger teilt Foto

Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54) müssen heute ganz stark sein. Vor drei Jahren ereilte ein schwerer Schicksalsschlag das Ehepaar: Lucas' Vater Costa Cordalis (✝75) starb nach längerer Krankheit aufgrund von Organversagen. Noch immer halten die beiden den Schlagersänger in guter Erinnerung und schwärmen von ihm. Jetzt teilte die Goodbye Deutschland-Auswanderin ein emotionales Bild: Heute ist Costas dritter Todestag.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Reality-TV-Bekanntheit einen herzlichen Schnappschuss mit ihrem Schwiegervater. Darauf hält Costa Dani liebevoll im Arm, während beide am Lachen sind. "Drei Jahre ohne dich", schrieb sie darunter und drückte ihre Trauer mit einem weinenden Emoji und einem gebrochenen Herzen aus.

Wie Dani und Lucas diesen schmerzvollen Tag verbringen, verrieten sie bislang noch nicht. Allerdings haben sie für seinen Geburtstag eine Tradition. "Meine Schwester hat etwas Schönes ins Leben gerufen, dass man alte Lieder hört, mal gemeinsam was trinkt – also Kaffee oder Kuchen isst. Vielleicht eine Kerze anzündet", erklärte Lucas im Interview mit Promiflash. Dennoch betonte er: Er denke jeden Tag an seinen Vater und es vergehe kein Tag, an dem er das nicht tut.

ActionPress Costa und Lucas Cordalis im Oktober 2016

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, 2020

