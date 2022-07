Nach enormem Kiloverlust: James Argent endlich selbstbewusst

James Argent (34) fühlt sich endlich wieder richtig wohl. Er durchlief im vergangenen Jahr nämlich eine enorme Verwandlung: Der The Only Way Is Essex-Star sagte seinen Kilos den Kampf an und nahm nach einer Magenband-OP 90 Kilo ab. Darauf ist er auch richtig stolz – für ihn stellte sich mit dem Gewichtsverlust gleich ein ganz neues Lebensgefühl ein: James hat sein Selbstbewusstsein zurückgewonnen.

"Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich mich endlich selbstbewusst fühle", erklärte er in der Sendung Lorraine. James sei endlich der Mann geworden, der er immer habe sein wollen. "Es ist das Beste, was ich je getan habe, ich bedaure nur, dass ich es nicht früher getan habe, so klischeehaft das auch klingt", berichtete er glücklich. Die TV-Bekanntheit sei sich zwar bewusst, dass sie immer noch kein Supermodel sei, aber der Hautüberschuss an ihrem Bauch sei ja zum Glück minimal.

Jetzt könne er sich auch endlich darauf konzentrieren, eine neue Liebe zu finden: "Man kann niemanden lieben, bis man sich nicht selbst liebt. Jetzt, wo ich mich um mich selbst kümmern kann, kann ich mich auch um jemand anderen kümmern." Und offenbar ist James auch schon mitten drin im Dating-Leben – er hat im Ausland eine Frau kennengelernt. "Wer weiß, es ist auf jeden Fall aufregend", hielt der 34-Jährige sich vage.

