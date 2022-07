Schießerei neben Konzerthalle: Harry Styles ist schockiert

Was für ein Albtraum! Sänger Harry Styles (28) wurde als Mitglied der Band One Direction bekannt. 2017 startete er jedoch seine mittlerweile äußerst erfolgreiche Solokarriere. Aktuell ist der Brite auf Welttournee. Erst gestern Abend wollte er in einem Stadion in Kopenhagen auftreten und dabei tausende Menschen glücklich machen – doch der Auftritt musste abgesagt werden, nachdem nur wenige Meter entfernt eine Schießerei mit mehreren Toten stattfand. Total betroffen äußerte sich Harry nun dazu.

Rund 600 Meter neben der Arena fielen noch vor Konzertbeginn in einem Einkaufszentrum Schüsse, woraufhin Panik ausbrach. Nach Bekanntgabe von bisher drei Todesopfern wurde schließlich auch das Konzert abgesagt. Harry ist von diesem grausamen Erlebnis schockiert. Auf Twitter bekundete der 28-Jährige, sein Mitgefühl: "Ich habe ein gebrochenes Herz, ebenso wie die Menschen in Kopenhagen. Ich bewundere diese Stadt. Die Menschen sind so herzlich und voller Liebe."

Die britische Daily Mail sprach mit Besuchern des Konzerts. "Wir wussten nicht, was wir tun sollten, also rannten wir. Die Leute leiteten uns in Richtung des Ausgangsschildes und wir rannten auf das Dach und saßen dort eine Weile fest und die Leute waren überall in Panik und weinten", berichtete eine 18-Jährige entsetzt. Mittlerweile wurde ein 22-jähriger dänischer Tatverdächtiger festgenommen.

Anzeige

Musikvideo: "Harry Styles" mit "As It Was" Harry Styles in seinem Musikvideo zu "As It Was"

Anzeige

Getty Images Harry Styles im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammys 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de