Sharna Burgess erkennt ihren Körper nach Geburt nicht wieder

Sharna Burgess (37) gibt ein ehrliches Mama-Update! Gemeinsam mit dem Schauspieler Brian Austin Green (48) bekam die Dancing with the Stars-Tänzerin gerade ihr erstes Kind – es ist ein kleiner Junge namens Zane Walker Green. In den vergangenen Tagen lieferte die Influencerin ihren Fans schon ein paar Updates, wie sie die erste Zeit mit ihrem Baby so erlebt. Nun sprach Sharna super-authentisch über das Thema After-Baby-Body – und zeigte auch, wie ihr Körper kurz nach der Geburt aussieht...

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die frisch gebackene Mama jetzt ein Foto aus ihrer Wochenbettzeit. Sharna posiert hier mit ihrem Baby auf dem Arm im Spiegel. Sie trägt nur einen Bademantel, Still-BH, ein Höschen sowie eine Art Stütze für ihren Bauch – der wie bei den meisten Müttern noch rund von der Schwangerschaft ist. "Mein Körper war nach der Geburt nicht mehr wiederzuerkennen", schrieb die Beauty dazu. "Jedes Gramm Wasser in meinem Körper ist in die Vagina und nach unten gewandert", witzelte sie weiter.

"Die Zeit nach der Geburt ist eine ernste Angelegenheit, Leute. Der Körper muss sich da einfach langsam durcharbeiten", appellierte Sharna anschließend an ihre Fans. "Meine Damen, unsere Körper sind unglaublich. Ich bin voller Ehrfurcht." Trotzdem müsse sie zugeben, dass es ihr auch schwerfällt, geduldig zu sein – was die Rückbildung ihres Körpers angeht.

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess mit ihrem Baby

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess mit ihrem Sohn Zane

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green im Juli 2021

