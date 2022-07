Top oder Flop? Kanye Wests Ex Julia Fox in verrücktem Kleid

Julia Fox (32) setzt ein skurriles Modestatement! Die "Uncut Gems"-Darstellerin datete Anfang des Jahres Kanye West (45) kurz nach dessen Ehe-Aus mit Kim Kardashian (41). Doch die Turteleien sollten nicht von langer Dauer sein: Nach nur wenigen Wochen bestätigte Julia im vergangenen Februar die Trennung. Aber auch ohne ihren Ex-Lover fällt das Model gerne auf – vor allem mit aufregenden Looks und schrägen Stylings: Bei diesem Outfit setzte Julia auf optische Täuschungen!

Wie Page Six berichtete, besuchte Julia am vergangenen Montag die Pariser Fashion Week. Auf der Iris Van Herpen Haute Couture Modenschau trug die 32-Jährige ein Kleid der Designerin – das Besondere an der Robe: Durch die vielen Falten des Kleides entstand ein optisches Illusionsmuster! Ihre Haare steckte Julia zusammen, wodurch vor allem ihre frisch gebleichten Augenbrauen zur Geltung kamen.

Während der Fashion Week fiel Julia aber nicht nur mit ihren verrückten Outfits auf: Die Schauspielerin durfte auf die Show von Patou, das erste Laufsteg-Event der diesjährigen Pariser Fashion Week, schließen – der Beginn ihrer Modelkarriere: Erst im vergangenen Februar gab Julia während der Mailänder Fashion Week ihr Laufstegdebüt für LaQuan.

Anzeige

Getty Images Julia Fox bei den Spirit Awards im März 2022

Anzeige

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Julia Fox auf der New York Fashion Week, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de