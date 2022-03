Fashion-Desaster oder extravaganter Look? Julia Fox (32) hatte Anfang des Jahres noch eine Liaison mit Kanye West (44), doch die Romanze der beiden hielt nur wenige Wochen an. Aber auch ohne ihren Ex sorgt das Model gerne für Aufsehen – durch ihre aufregenden Stylings, wie kürzlich mit einem Outfit aus Lack und Leder. Jetzt setzt sie noch einen drauf: Julia zeigte sich in einem Kleid, das wenig Raum für Fantasien lässt!

Bei der diesjährigen Verleihung der Spirit Awards wurde die 32-Jährige in einem Dress der besonderen Art abgelichtet. Dieses ist zwar lediglich schwarz und bodenlang, enthält jedoch auffällige Cut-Outs im Dekolleté-Bereich und an der Hüfte. Die ungewöhnlichen Ausschnitte wirken dabei regelrecht zerfetzt. Wollte Julia hier wohl etwas Neues wagen oder ist sie vielmehr in die Modefalle getappt? Darüber lässt sich nur spekulieren.

Doch nicht nur die "Uncut Gems"-Darstellerin fiel mit ihrem Look auf – auch andere Stars der Filmszene zeigten sich bei der Premiere in besonderen Stylings. Wie etwa Daveed Diggs (40), der sich für einen knallbunten Anzug entschied. Oder Andrew Garfield (38), der sein lilafarbenes Hemd und Sakko mit einer braunen Hose kombinierte. Und Rosario Dawson, deren schwarzes Kleid durch einige neongrüne Streifen nahezu strahlt.

