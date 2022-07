"Angeschnauzt": Serkan Yavuz und Samira wechseln Kinderarzt

Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (28) wollen nur das Beste für ihren Nachwuchs. Vergangenen Mai wurden die beiden Bachelor in Paradise-Bekanntheiten zum allerersten Mal Eltern. Im Netz zeigt das Duo seitdem auch immer wieder, wie glücklich die kleine Nova Skye Sya sie macht. Doch das Paar geht auch ganz offen damit um, dass es im Baby-Alltag ab und zu mal an seine Grenzen gerät. Jetzt verriet Serkan, dass er kurzerhand die Kinderärztin wechselte, weil er nicht zufrieden mit ihr war.

In seiner Instagram-Story wandte sich der 29-Jährige nun an seine Community und begann von dem kleinen Zwischenfall in der Praxis zu berichten. "Wir waren ja heute noch bei der U-Untersuchung. Also quasi haben wir unsere Kinderärztin kennengelernt und auch direkt das letzte Mal gesehen", scherzte der Papa. Grund hierfür sei gewesen, dass er sehr unzufrieden mit der Atmosphäre und dem Auftreten der Medizinerin gewesen sei. "Sie war so kalt, finde ich, und die Sympathie hat direkt nicht gepasst", berichtete der Influencer.

"Wenn ich mein Kind da hinbringe, wenn mal was ist, dann will ich mich einfach wohlfühlen und gut aufgehoben fühlen – das war einfach nicht der Fall", fuhr Serkan fort. Die Kinderärztin habe ihn, bevor sie sich überhaupt vorstellt habe, auch erst einmal "angeschnauzt". Im Wartezimmer habe er danach die Zeit sinnvoll genutzt und sich nach einem Ersatz umgesehen. "Mal gucken, wie es dann beim nächsten Kinderarzt ist, [...] aber auf jeden Fall haben wir einen Termin", freute sich der gebürtige Regensburger.

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit Tochter Nova

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

