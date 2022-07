Nach Verlobung: Ferne McCann und Partner zusammen auf Event

Ferne McCann (31) scheint aktuell mehr als glücklich zu sein. Vor wenigen Tagen überraschte das Model seine Fans mit supersüßen Neuigkeiten: die Blondine verriet, dass ihr Liebster Lorri Hanes um ihre Hand angehalten habe. Im Netz gab die Beauty dann auch gleich noch einen Blick auf ihren umwerfenden Verlobungsring preis. Nun liefen Ferne und Lorri zum allerersten Mal als Verlobte bei einem Event über den roten Teppich.

Am Dienstagabend fand im Odeon-Luxe-Kino am Leicester Square in London die große Premiere von Chris Hemsworth' (38) neuem Film Thor: Love And Thunder statt. Mit dabei waren auch die The Only Way Is Essex-Bekanntheit und ihr Verlobter Lorri. Während sich Ferne an diesem Abend für ein umwerfendes weißes Kleid mit Cut-outs entschied, zog ihre Begleitung in einem grauen Anzug alle Blicke auf sich. Während das Paar verliebt für die Fotografen posierte, setzte die Britin auch ihren funkelnden Verlobungsring gekonnt in Szene. Im Anschluss verließen Ferne und Lorri den Red Carpet Hand in Hand.

Die Neuigkeiten ihrer Verlobung hatte die Reality-TV-Darstellerin am vergangenen Samstag auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben. "Es gibt also doch noch ein Happy End. Ich kann es kaum erwarten, für immer mit dir zusammen zu sein, Baby", schrieb die 31-Jährige unter dem Post. Auf dem Pic küsst Ferne ihren Verlobten innig, während die stolz ihren Ringfinger in die Kamera streckt.

Ferne McCann, Model

Lorri Hanes und Ferne McCann im Juli 2022

Lorri Hanes und Ferne McCann im März 2022

