Nach Comeback mit Frank Otto: Will Nathalie Volk Kinder?

Wie sieht es bei Nathalie Volk (25) mit Nachwuchs aus? Die Influencerin machte vor wenigen Monaten ein überraschendes Liebes-Comeback öffentlich: Sie ist wieder mit dem Unternehmer Frank Otto (64) zusammen. Seitdem die beiden ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben haben, scheinen sie äußerst glücklich miteinander zu sein. Aber wie sieht es mit Plänen für die Zukunft aus? Nathalie plauderte nun einige Details über ihre Familienplanung aus!

In einem Q&A auf Instagram wollte ein neugieriger Follower wissen, wie viele Kinder Nathalie sich wünschen würde – offenbar hat die Schauspielerin diesbezüglich schon konkrete Vorstellungen. "Eins oder zwei", antwortete sie und ergänzte, dass sie sich sowohl ein Mädchen als auch einen Jungen wünsche.

Schon in der Vergangenheit ist Nathalies Kinderwunsch in der Beziehung von ihr und Frank ein Thema gewesen. Bereits 2020 erzählte die Brünette Bild, dass sie sich ein Baby mit dem heute 64-Jährigen wünscht – damals habe es aber wohl nicht sein sollen. "Ich habe es mit Frank mehrfach versucht in den vergangenen fünf Jahren. Aber es hat nie geklappt!" Mal sehen, ob das Paar in naher Zukunft mit süßen Baby-News überrascht.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im März 2022

Instagram/mirandadigrande Unternehmer Frank Otto und seine Freundin Nathalie Volk

ActionPress / Andre Lenthe Nathalie Volk und Frank Otto

