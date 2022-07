"To All The Boys"-Star Lana Condor in neuer Netflix-Serie

Fans können die Süße bald noch öfters auf Netflix bestaunen. Lana Condor (25) wurde durch ihre Hauptrolle in der Spielfilmreihe "To All The Boys" berühmt. Seit Mai ist die Schauspielerin außerdem an der Seite von Cole Sprouse (29) in dem Film "Liftoff – Mit Dir Zum Mars" zu sehen. Damit aber nicht genug. In wenigen Tagen folgt ein weiteres Projekt, auf das sich Lanas Fans nun freuen dürfen.

Ab 8. Juli wird Lana als Erika in der Netflix-Miniserie "Boo, Bitch" auf dem Bildschirm erscheinen. In dieser wollen Erika und ihre Freundin die Zeit vor dem Schulabschluss unvergesslich machen. Doch durch einen Unfall wird Erika plötzlich zum Geist. Die Teenie-Komödie wird Fans der "To All The Boys"-Trilogie sicherlich gefallen, denn hier finden sich einige Parallelen. Die 25-Jährige wird wieder eine brave Highschool-Schülerin spielen, der etwas Unerwartetes widerfährt. Zudem dürfen natürlich eine Romanze mit einem gut aussehenden Teenieschwarm und eine populäre Schulzicke nicht fehlen.

Doch nicht nur in Lanas Karriere geht es bergauf. Auch privat scheint bei der Amerikanerin vietnamesischer Herkunft alles perfekt zu laufen. Im Januar dieses Jahres gaben sie und Anthony De La Torre (28) nach sechs gemeinsamen Jahren ihre Verlobung bekannt. Die Hochzeitsplanung sei Lana zufolge auch schon in vollem Gange: "Wir planen definitiv keine lange Verlobungszeit, vor allem weil wir schon so lange zusammen sind".

Netflix Zoe Colletti und Lana Condor in der Netflix-Serie "Boo, Bitch"

Netflix Lana Condor und Mason Versaw in der Netflix-Serie "Boo, Bitch"

Getty Images Lana Condor mit ihrem Verlobten Anthony De La Torre im März 2022 in West Hollywood

