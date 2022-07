Amber Heards Hundeschmuggel: Jetzt schaltet sich das FBI ein

Bei Amber Heard (36) kehrt keine Ruhe ein. Anfang Juni hatte die Schauspielerin den Verleumdungsprozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp (59) verloren. Nach dem Urteil hat sie angekündigt, dagegen vorgehen zu wollen. Aktuell steht die Aquaman-Darstellerin aber vor einem ganz anderen Problem. Im Jahr 2015 soll sie ihre Hunde illegal nach Australien gebracht und deswegen gelogen haben. Aufgrund ihres Meineids ermittelt nun auch das FBI gegen Amber.

Laut Law & Crime "untersucht das Ministerium für Landwirtschaft, Wasser und Umwelt den Vorwurf des Meineids während eines Gerichtsverfahrens gegen Frau Heard." Eine Bestätigung seitens des Ministeriums über eine unterstützende Beteiligung des FBI bleibt bislang noch aus. Der pensionierte Agent Bobby Chacon erklärte zur Situation jedoch, dass es ein FBI-Büro in der Hauptstadt Australiens Canberra gebe. Er sei sich sicher, dass die USA Australien wahrscheinlich helfen würden, wenn sie etwas benötigten. Die australischen Behörden hatten zuvor erklärt, dass die in den Fall verwickelten Zeugen "alle in Übersee leben".

Amber hatte im Juni 2015 ihre beiden Teacup-Yorkies Pistol und Boo illegal mit nach Australien einreisen lassen. Nach der Klage hat sie sich zu dem geringeren Vorwurf der Fälschung von Reisedokumenten schuldig bekannt und wurde 2016 zu einer Geldstrafe verurteilt. Mit eben dieser Aussage soll die 36-Jährige damals den Meineid begangen haben.

