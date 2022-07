Diana June besuchte erstmals alleine Baby Gregors Grab

Diana Junes Sohn ist im Herzen immer bei ihr. Die Influencerin wurde 2018 zum ersten Mal Mama. Ihr kleines Baby namens Gregor starb allerdings bereits zwei Tage nach der Geburt an einer Blutvergiftung. Anderthalb Jahre später erblickte ihr zweiter Sohn Adrian das Licht der Welt. Auch wenn sie Adrian als das Beste, was ihr je passiert ist, beschreibt – mit dem Verlust ihres Erstgeborenen kämpft Diana bis heute.

In ihrer Instagram-Story teilte Diana nun ihren Fans mit, dass sie erstmals ohne Begleitung bei dem Grab ihres verstorbenen Babys war und berichtete: "Ich fühlte ihn dort nicht, denn für mich war ein Friedhof nicht das zu Hause meines Kindes." Jedoch sei die Hamburgerin kurz darauf von einem Sonnenstrahl erleuchtet worden. "Da wusste ich, er ist nicht hier. Er ist da oben und weiß, dass seine Mutter ihn von Herzen liebt", teilte sie ihre Erkenntnis mit. Sie fühle sich jetzt friedlich und wisse, dass sie eines Tages wieder vereint sein werden.

Ihr Sohn Adrian helfe Diana ebenfalls bei der Trauerbewältigung. An seinem zweiten Geburtstag im Januar dieses Jahres widmete sie ihrem Sprössling herzliche Zeilen im Netz: "Das Leben hat so viel mehr Sinn, Freude und Liebe, mit dir, mein Schatz. Ich bin so dankbar, dass du dir mich als deine Mutter ausgesucht hast und der liebe Gott dich mir geschenkt hat!"

Anzeige

Instagram / dianajune Diana Junes Gedenkpost zu Gregors drittem Todestag

Anzeige

Instagram / dianajune Diana June, Influencerin und YouTuberin

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Sohn Adrian, Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de