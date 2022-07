"Hochzeit auf ersten Blick"-Serkan meldet sich nach Ehe-Aus!

Serkan bricht sein Schweigen! Am Wochenende bestätigte seine Noch-Ehefrau Samantha, was viele Hochzeit auf den ersten Blick-Fans bereits befürchtet hatten: Sie haben sich rund drei Jahre nach ihrem TV-Abenteuer getrennt. Zwar waren die beiden anfangs glücklich miteinander und haben sogar ein gemeinsames Kind bekommen – aber am Ende sollte ihre Beziehung nicht halten. Nach Samantha äußerte sich jetzt auch Serkan zu ihrem Ehe-Aus.

"Manchmal ist die Situation so festgefahren, dass wir keine andere Möglichkeit sehen und uns entscheiden, eine Tür zu schließen, damit sich eine neue öffnet", begann er sein Statement auf Instagram. "Ja, wir sind getrennt. Für keinen von uns ist die aktuelle Situation einfach, aber wir werden einen Weg finden, diese schwere Zeit zu überstehen", erklärte Serkan weiter.

Die genauen Gründe für ihre Trennung nannte auch er nicht. Aber er fuhr fort: "Es ist sehr viel passiert in unserer Geschichte, also heißt es Verantwortung zu übernehmen und die Dinge dementsprechend als letztes Kapitel gemeinsam zu stemmen. Schließlich hängt da einiges dran: unser Sohn!" Aus seinen Hashtags geht hervor, dass er die Trennung als "Neustart" sehen und "nach vorne blicken" will. Ein paar Fans drückten in den Kommentaren bereits ihr Mitleid aus.

Instagram / samantha_hadeb Serkan und Samantha von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / samantha_hadeb Die ehemaligen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Samantha und Serkan

Instagram / samantha_hadeb Samantha und Serkans Sohn Kilian

