"Konsequenzen": Cathy Hummels deutet trauriges Geheimnis an!

Was will Cathy Hummels (34) damit sagen? In den vergangenen Wochen machte die Influencerin regelmäßig mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen. Schon seit längerer Zeit wird spekuliert, dass sie und ihr Ehemann Mats Hummels (33) getrennte Wege gehen. Dem Fußballer wurden in den vergangenen Monaten immer wieder Liaisons mit anderen Bloggerinnen nachgesagt. Ein Insider behauptete nun, dass die Scheidung der beiden im vollen Gange sei. Gibt es diesbezüglich etwas, dass Cathy für sich behalten muss?

Via Instagram machte die Kampf der Realitystars-Moderatorin nun Andeutungen. Sie teilte ein Foto mit der Fitness-Influencerin Sophia Thiel (27). Diese sei ihr eine große Stütze gewesen. "Ich habe heute eine Freundin gebraucht, die mir nur zuhört und mich nicht verurteilt", begann die 34-Jährige ihren Post. Danach folgten allerdings kryptische Zeilen: "Ich wünschte, ich dürfte es euch erzählen, wenn die Konsequenz nicht zu groß wäre für mich. Es muss mein Geheimnis bleiben, aber es hat mich sehr getroffen." Was genau Cathy damit sagen wollte, klärte sie allerdings nicht auf.

Derweil warten die Fans der Beauty und ihres Noch-Ehemannes auf ein Statement zu dem Beziehungsstatus. Doch vieles deutet darauf hin, dass Cathy und Mats schon bald nur noch für ihren Sohn Ludwig (4) zusammenkommen werden. Das Liebes-Aus soll im Übrigen der BVB-Spieler in die Wege geleitet haben.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Sophia Thiel und Cathy Hummels im Juli 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Mai 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de