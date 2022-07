Nach Gerüchten: Loredana Wollny ist tatsächlich vergeben!

Süße Neuigkeiten von Loredana Wollny (18)! Während viele ihrer Schwestern glücklich vergeben sind, schon Ehemänner haben und teilweise sogar Kinder, war es um das Liebesleben des Nesthäkchens bisher eher still. Doch seit ein paar Wochen munkeln ihre Fans, dass die Reality-TV-Bekanntheit einen Freund haben könnte. Der Grund: Sie zeigte sich immer wieder ziemlich vertraut mit demselben Jungen. Jetzt äußerte Loredana sich endlich zu den Gerüchten um ihr Liebesleben!

Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollte ein Fan von der 18-Jährigen wissen, ob sie vergeben ist. Daraufhin offenbarte Loredana: "Ja!" Sie hat also tatsächlich einen Freund! Der Glückliche heißt Davin und lebt in Stuttgart. Schon vor zwei Monaten veröffentlichte er auf seinem Kanal ein gemeinsames Foto mit der Wollny-Tochter. Offenbar sind die beiden also schon länger zusammen.

Loredana postete das gleiche Bild im Mai auf ihrem Profil. In den Kommentaren hatte sich ein User gemeldet, der mehr über ihre Beziehung wissen wollte: "Wer sie eine Weile verfolgt und kennt, weiß genau, was zwischen den beiden ist und wie lang das geht. Ich wünsche den beiden freundschaftlich und in der Liebe Erfolg, Glück und Segen." Glaubt ihr, die Influencerin wird bald mehr Bilder mit ihrem Freund veröffentlichen? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, Influencerin

Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, Influencerin

Anzeige

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit Davin (mittig) und ihrem Kumpel Fabio (links)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de