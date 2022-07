Einsichtig? "Das große Promi-Büßen"-Matthias wettert im TV

Sieht es Matthias Mangiapane (38) endlich ein? Gestern war es endlich so weit: Die erste "Das große Promi-Büßen"-Folge flimmerte über die Bildschirme der Trash-TV-Fans! In dem neuen Format von Olivia Jones (52) werden elf Promis mit ihrer Vergangenheit konfrontiert – unter anderem redet die Dragqueen Calvin Kleinen (30) und Elena Miras (30) ins Gewissen. Nach dem ersten Spiel, bei dem Kandidaten in zwei Teams gegeneinander antreten mussten, musste der erste "Büßer" zittern: Matthias machte den Anfang auf Olivias Beichtstuhl!

"Ich bin die perfekte Person für die Runde der Schande. [...] Ich bin dein buntes schlechtes Gewissen!", begann Olivia das Kreuzverhör. Doch für was soll der Reality-TV-Star büßen? Der Travestiekünstler zeigte hitzige Promis unter Palmen-Szenen, in denen Matthias Claudia Obert (60) böse beschimpfte. "Was möchtest du jetzt hören? Ich bin nicht sonderlich stolz darauf, aber meine Meinung wäre heute die gleiche – Frau Obert hat provoziert!", antworte der Dschungelcamp-Teilnehmer daraufhin. Doch nachdem die Dragqueen weitere Szenen einspielte, räumte Matthias reumütig ein: "Dafür schäme ich mich bis heute!" Jetzt möchte Matthias im Camp zeigen, wie er wirklich ist.

Viele der Zuschauer sind sich nach Matthias' Runde der Schande einig: Sie nehmen ihm die Reue nicht ab! "Ich frage mich wirklich, ob Matthias beim 'Promi-Büßen' zugesagt hat und dachte, er würde nicht mit 'Promis unter Palmen' konfrontiert werden. Hätte er wirklich etwas büßen wollen, hätten seine ersten Worte lauten müssen: 'Claudia es tut mir leid'", hieß es unter anderem auf Twitter.

"Das große Promi-Büßen" – jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

ProSieben / Nikola Milatovic Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

Promis unter Palmen, Sat.1 Tobias Wegener und Claudia Obert bei "Promis unter Palmen"

SAT.1 Matthias Mangiapane bei "Promis unter Palmen"

