"Das große Promi-Büßen": Matthias Mangiapane muss zuerst ran

Das hat sich Matthias Mangiapane (38) bestimmt anders vorgestellt! Am Donnerstag ist es endlich so weit: Die erste Folge von "Das große Promi-Büßen" flimmert über die TV-Bildschirme. In dem Format konfrontiert die Draqueen Olivia Jones (52) elf Promis mit ihrer Vergangenheit – und redet ihnen dabei ins Gewissen. Mit dabei sind unter anderem auch die beiden Reality-TV-Stars Calvin Kleinen (30) und Elena Miras (30). Doch die beiden können nach ihrer Ankunft im Camp erst einmal aufatmen: Matthias muss nämlich als Erster auf den Beichtstuhl!

Wie ProSieben jetzt in einer Pressemitteilung verkündet, trifft es den 38-Jährigen am Donnerstag zuerst. In der "Runde der Schande" zeigt ihm Olivia seine größten Fehltritte seit Beginn seiner Karriere auf. Matthias scheint jedoch nicht sonderlich erfreut darüber zu sein, dass er derjenige ist, der zuerst eine Standpauke von der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin gehalten bekommt: "Warum muss ich das eigentlich als Erster machen? Kann mir das mal einer sagen?"

Seine Mitkandidaten hingegen sind ziemlich erleichtert, dass sie erst einmal verschont bleiben. "Mitleid habe ich nicht. Wieso sollte ich Mitleid haben? Matthias hat Mist gebaut und muss jetzt dazu stehen", erklärt die Temptation Island-Legende Calvin seine Haltung.

"Das große Promi-Büßen" – ab diesen Donnerstag, 7. Juli 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

ProSieben / Nikola Milatovic Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

ProSieben / Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen"

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

