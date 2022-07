Fiona Erdmann sentimental: Ihr Sohn Leo wächst so schnell

Fiona Erdmann (33) schwelgt in Erinnerungen. Im August 2020 wurde die Influencerin zum ersten Mal Mama: Ihr Sohn Leo erblickte das Licht der Welt. Seither lässt die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ihre Fans regelmäßig an ihrem neuen Alltag mit Kind teilhaben. Inzwischen ist ihr Sohnemann schon fast zwei Jahre alt und das Model kann kaum glauben, wie schnell ich Nachwuchs groß wird. Fiona teilte daher nun einen süßen Früher-Heute-Schnappschuss im Netz.

"Juni 2022 versus Mai 2021. Knapp ein Jahr liegt zwischen den beiden Bildern. Mein kleiner Schatz wächst einfach so schnell. Kann mal jemand auf Pause drücken?", schrieb die 33-Jährige auf Instagram zu den Fotos. Auf beiden Bildern ist die zweifache Mama zu sehen, wie sie im Wasser steht und ihr Söhnchen Leo in die Luft hebt. Der Wachstumsschub ihres Kleinen ist dabei nicht zu übersehen.

Dass ihr Sohn immer größer wird, musste Fiona bereits vor wenigen Monaten feststellen. Seit dem Frühjahr besucht Leo nämlich den Kindergarten. "Ich kann das einfach gar nicht fassen", verriet die zweifache Mama damals ihren Fans in ihrer Instagram-Story.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Söhnchen Leo, Mai 2021

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn Leo

Instagram / fionaerdmann Influencerin Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan

