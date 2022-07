Nach Meghan: Auch Harry gewinnt Rechtsstreit gegen UK-Blatt

Vor zwei Jahren entschlossen sich Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (40) dazu, ihre royalen Titel und Verpflichtungen abzulegen. Damit sorgten die beiden nicht nur für eine Menge Unruhe im Königshaus, sondern auch beim Rest der britischen Bevölkerung. Besonders die Presse erhob heftige Anschuldigungen gegen das Paar. Deswegen verklagte Harry einen Verlag – und hat den Rechtsstreit nun offiziell gewonnen!

Wie deadline berichtet, reichte Harry im Februar eine Verleumdungsklage gegen Associated Newspapers Limited ein, die unter anderem auch als Herausgeber von Mail on Sunday fungieren. Die Zeitung hatte dem 37-Jährigen unterstellt, dass er im Zusammenhang mit seinen Sicherheitsvorkehrungen "gelogen" und immer wieder versucht haben soll, "die öffentliche Meinung zu manipulieren". Nachdem er bereits vom High Court in London recht bekam, ist das Urteil nun offiziell gefallen: Harry gewinnt und wurde zu Unrecht beschuldigt.

Auch Meghan ging bereits rechtlich gegen die Zeitung vor und gewann gegen das Blatt Ende letzten Jahres – immerhin veröffentlichte Mail on Sunday einen privaten Brief der 40-Jährigen an ihren Vater Thomas Markle (77), in dem sie ihn um eine Aussprache bat.

