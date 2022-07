So süß gratuliert Kris Jenner Penelope Disick zum Geburtstag

Als Mutter von Kim (41), Khloé (38), Kourtney (43), Rob (35), Kylie (24) und Kendall (26) hat sich Kris Jenner (66) eine ziemlich große Familie aufgebaut – immerhin haben bis auf Letztere alle ihre Kids weiteren Nachwuchs mit ihren Partnern auf die Welt gebracht. Gar nicht mal so einfach, hinter all den vielen Namen und Geburtstagen hinterher zu kommen, wie sie vor Kurzem in einem Interview verriet. Mit dem Ehrentag von Kourtneys Töchterchen Penelope (10) hat es nun jedoch geklappt! Zum Geburtstag machte Kris ihrer Enkelin eine richtige Liebeserklärung!

Via Instagram richtete Kris nun einige liebevolle Zeilen an ihre Enkelin – immerhin feierte Penelope am Freitag bereits ihren zehnten Geburtstag. "Du bist die erstaunlichste Enkelin, Tochter, Cousine, Nichte, beste Freundin, beste Köchin, Schönheitsexpertin, Einkaufskollegin, Stylistin und erfahrene Skifahrerin", schwärmte die 66-Jährige von dem Geburtstagskind und erklärte weiter, wie dankbar sie dafür ist, die Oma der Kleinen zu sein.

Passend zu ihren niedlichen Zeilen teilte Kris eine süße Reihe an Fotos auf der Penelope zu sehen ist. Neben einem niedlichen Oma-Enkelin-Schnappschuss im Partnerlook sieht man auf den Fotos auch, wie groß die Tochter von Kourtney und Scott Disick (39) bereits geworden ist.

Anzeige

Getty Images Kris Jenner 2018 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / krisjenner Penelope Disick und Kris Jenner

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Penelope Disick, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de