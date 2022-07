Wieder fit! Travis Barker nach Klinik-Aufenthalt gesichtet

Travis Barker (46) scheint es wieder gut zu gehen. Vergangene Woche versetze der Musiker seine Familie und seine Fans in Schock: Er wurde wegen starker Bauchschmerzen überraschend in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort diagnostizierte man dem Schlagzeuger eine schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung. Seit Montag ist der Ehemann von Kourtney Kardashian (43) wieder Zuhause. Nun wurde Travis in Los Angeles gesichtet und wirkte wieder richtig fit.

Paparazzi lichteten den 46-Jährigen am Donnerstag ab, während er ein Aufnahmestudio in der kalifornischen Stadt verließ. Lässig gekleidet, in einem luftigen weißen Muskelshirt und einer locker sitzenden schwarzen Jeans, schlenderte der Blink-182-Star zu seinem Auto. Dabei wirkte Travis schon wieder richtig fit. Es scheint, als habe sich der zweifache Vater von seinem Krankenhausaufenthalt bereits wieder erholt.

Nach seiner Entlassung vor wenigen Tagen machte der frisch verheiratete Musiker sogar schon eine kleine Spritztour mit seiner Ehefrau und zwei ihrer Kids an den Strand. Ein persönliches Update zu seinem aktuellen Gesundheitszustand gab der Schlagzeuger bisher jedoch noch nicht.

Anzeige

MEGA Travis Barker, Musiker

Anzeige

MEGA Travis Barker, Schlagzeuger

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Juli 2022

Anzeige

Denkt ihr, Travis meldet sich bald noch mit einem Gesundheitsupdate? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de