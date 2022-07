Beim Dinner gesichtet! Datet Jared Leto jetzt dieses Model?

In Jared Letos (50) Liebesleben geht es ganz gerne mal etwas turbulent zu. Vier Jahre war der Musiker mit Cameron Diaz (49) liiert. Doch auch mit Scarlett Johansson (37), Lindsay Lohan (36) und Ashley Olsen (36) wurden ihm schon Liebschaften nachgesagt. Im Juni urlaubte der Schauspieler dann mit zwei unbekannten Ladys. Doch nun scheint er an einer ganz anderen Beauty Gefallen zu finden: Jared genießt seine Zeit mit dem Model Daria Korchina in Italien!

Auf neuen Bildern ist der 50-Jährige in Portofino zu sehen. In der italienischen Gemeinde genoss Jared die traute Zweisamkeit mit der 25-jährigen Schönheit. Nachdem sie eingehakt durch die Straßen geschlendert waren, wurden die beiden auch noch beim gemeinsamen Dinner gesichtet. Dabei waren der Oscar-Preisträger und Daria aber nicht alleine. Zusammen mit Freunden schienen sie einen ausgelassenen Abend im Restaurant zu verbringen.

Zuletzt soll Jared eigentlich das russische Model Valery Kaufman gedatet haben. Nachdem sie im Jahr 2015 erstmals gemeinsam gesichtet wurden, haben die beiden angeblich eine On-off-Beziehung geführt. Ob der "Suicide Squad"-Darsteller immer noch mit der 28-Jährigen zusammen ist, ist unklar.

Anzeige

Getty Images Jared Leto bei der "Morbius"-Premiere in Berlin

Anzeige

Instagram / dariakorchina Daria Korchina, Model

Anzeige

Getty Images Model Valery Kaufman, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de