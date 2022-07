Kopiert Kim Kardashian die Looks von Kanyes Ex Audri Nix?

Gewöhnlich ist sie diejenige, die kopiert wird. Kim Kardashian (41) ist nicht nur ein Realitystar, sondern inzwischen auch eine Mode-Ikone. Mit ihren Looks sorgt die US-Amerikanerin immer wieder für neue Trends und setzt mit ihren extravaganten Outfits gerne Fashion-Statements. Aktuell hält sich die The Kardashians-Darstellerin aufgrund der Fashion Week in Paris auf. Dabei geriet ein ganz bestimmtes Outfit in den Mittelpunkt: Kim wird vorgeworfen, den Style von Kanyes (45) Ex-Freundin nachgeahmt zu haben!

Laut The Sun beschuldigt Audri Nix die 41-Jährige, ihr Outfit zu kopiert zu haben. Es handelt sich um eine neongrüne Leggings, mit der Kim diese Woche während der Pariser Modewoche gesehen wurde. Die Sängerin teilte daraufhin die Fotos, auf denen sie im Juli 2020 eine sehr ähnliche grüne Leggings mit Stiefeln trug.

Doch die Musikerin rudert jetzt zurück und behauptet, dass das alles nur Gerüchte seien. "Ich habe Kim keinesfalls angegriffen – im Gegenteil, ich liebe sie", schrieb sie empört in ihrer Instagram-Story. Laut Audri sei jede Ähnlichkeit zwischen den Outfits nur ein Zufall gewesen.

