Ein Date nach dem anderen! Kanye Wests (44) machte in den vergangenen Wochen immer wieder Reden von sich – er wurde mit diversen verschiedenen Frauen gesehen. Seit seiner Trennung von Kim Kardashian (41) scheint der Rapper sein Single-Leben in vollen Zügen auszukosten. Nichtsdestotrotz betonte er immer wieder öffentlich, dass er weiterhin um seine Ex kämpfen würde. Jetzt war Kanye aber erneut mit einer anderen Frau unterwegs.

Anscheinend verbrachte der "Gold Digger"-Interpret einen gemeinsamen Tag mit der puerto-ricanischen Sängerin Audri Nix. Der 44-Jährige und die Musikerin wurden beim Betreten einer privaten Wohnanlage in Miami gesichtet. Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, sieht man Kanye und die Popsängerin vor dem Eingang der Wohnsiedlung stehen. Der Musiker trug dabei eine dunkle Jeans, kombiniert mit einem schwarzen Hoodie. Seine Begleitung entschied sich für eine Jeans im Baggy-Stil und ein schlichtes weißes Crop Top, das ihren durchtrainierten Bauch wunderbar in Szene setzte. Tatsächlich wurde das Duo bereits an Neujahr zusammen in Miami gesehen, wo es den Tag miteinander verbrachte.

Nur wenig später traf sich Kanye dann mit Schauspielerin Julia Fox in New York. Der Designer und die Schauspielerin gingen zu einem romantischen Dinner. Auch die 31-Jährige war nicht zum ersten Mal mit dem vierfachen Vater unterwegs – sie verbrachten Berichten zufolge vor diesem Date bereits einige gemeinsame Tage in Miami. Neben Audri und Julia wurde Kanye zuletzt dann auch noch mit dem Model Vinetria sowie der Influencerin Yasmine Lopez in Verbindung gebracht.

Instagram / audrinix Audri Nix, Sängerin

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

Instagram / juliafox Julia Fox, Schauspielerin

