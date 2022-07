Schwanger von neuem Freund: Das denkt Charlotte Crosbys Mama

Wie steht Charlotte Crosbys (32) Mutter zu der Schwangerschaft ihrer Tochter? Im April gab die einstige Geordie Shore-Darstellerin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem neuen Freund Jake Ankers ein Kind erwartet – und das nach nur wenigen Monaten Beziehung. Mittlerweile weiß das Paar auch schon das Geschlecht seines Nachwuchses: Es wird ein Mädchen und die beiden können es kaum erwarten, die Kleine endlich in ihre Arme zu schließen. Doch wie sieht das bei Charlottes Mutter aus?

In ihrer Instagram-Story öffnete die 32-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter Letitia ein paar Geschenke, die sie bei der Gender-Reveal-Party vor rund drei Wochen bekommen hat – bisher habe ihr die Zeit dazu gefehlt. Neben Stramplern und einer kleinen Mütze zeigte sie auch ein kleines Paar Handschuhe. Dabei erzählte sie: "Ich schaue mir diese winzigen, winzigen Handschuhe an und meine Mutter guckt uns an und sagt: 'Ich kann mir dich nicht mit einem Baby vorstellen.'"

Auch wenn es Letitia noch an Vorstellungskraft mangelt, um zu begreifen, dass ihre Tochter bald selbst Mutter sein wird, ist ihre Freude über das neue Familienmitglied offenbar riesengroß. Als Charlotte das Geschlecht ihres Babys verkündete, schrieb die Großmutter in spe: "Ich bin so froh, dass es ein Mädchen ist. Sie bekommt immer, was sie will!"

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Juni 2022

Instagram / charlottegshore Jake Ankers und Charlotte Crosby im Juni 2022

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Juni 2022

