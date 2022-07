Löchriger Look: Nicole Scherzinger zeigt Mega-Dekolleté!

Man kann den Blick kaum von ihr abwenden! Nicole Scherzinger (44) verbrachte noch vor wenigen Tagen eine romantische Zeit mit ihrem Freund Thom Evans (37) in Griechenland. Dort feierte die Pussycat Dolls-Frontfrau gemeinsam mit ihrem Liebsten ihren Geburtstag, wobei sie ziemlich stylish unterwegs war – die Sängerin weiß, wie man sich kleidet. Nicole stellte ihr Modebewusstsein jetzt mal wieder unter Beweis, indem sie in einem sexy Look durch die Straßen von London stolzierte.

Die Sängerin zeigte sich am vergangenen Donnerstag in der britischen Hauptstadt mit einem auffälligen Look: Sie trug ein schwarzes enges Kleid, das zum Teil mit Pailletten besetzt war. Die Ärmel und der tiefe Ausschnitt wurden zwar mit einem Netzstoff bedeckt, jedoch gewährten die großen Maschen einen freien Blick auf Nicoles Mega-Dekolleté. Das glitzernde Kleid kombinierte die 44-Jährige noch mit gleichfarbigen spitzen Pumps und einigen Ringen. Ihre hochgesteckten Haare und das schimmernde Make-up vollendeten ihren Glamour-Look.

Gerade einmal wenige Stunden zuvor hatte sich die "Don't Cha"-Sängerin noch in einem komplett anderen Outfit gezeigt: Auf der Londoner Wohltätigkeitsveranstaltung Caudwell Children's Butterfly Ball machte Nicole in einem silbernen langen Kleid eine gute Figur. Vor allem mit der Schleife an einer Schulter und einer Art Schleppe sorgte die US-Amerikanerin auch mit diesem Look für Aufsehen.

Action Press / Backgrid Nicole Scherzinger in London im Juli 2002

Action Press / Backgrid Nicole Scherzinger bei einem Wohltätigkeitsball

Action Press / Backgrid Nicole Scherzinger in London im Juli 2002

