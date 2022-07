"Freundin"-Diss von Jan Leyk: So reagiert Benjamin Melzer

Benjamin Melzer meldet sich zu Jan Leyks (37) Posting. Der einstige BTN-Darsteller nahm an der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars teil – gemeinsam mit Sissi Hofbauer (26). In der Show hatten sie sich noch super verstanden, doch während der Ausstrahlung distanzierte sich die Beauty genauso von dem DJ wie ihr Verlobter Ben. Letzterer wurde nun im Netz von Jan gedisst – und das ließ er nicht auf sich sitzen!

In seiner Instagram-Story nannte Jan den einstigen Ninja Warrior Germany-Kandidaten "Freundin" und nutzte die weibliche Form. Das Problematische daran: Ben wurde biologisch als Frau geboren und nahm viel auf sich, um ein Leben als Mann führen zu können. "In meinen Augen ein ganz armer Tropf. Es gibt tausende Menschen, die darunter leiden, die aufgrund solcher Aussagen und solcher Menschen wie Jan sich nicht trauen, sich zu outen", kritisierte er Jan.

Doch auch der Laiendarsteller ließ dies nicht unkommentiert. Er beschwerte sich daraufhin, dass Ben und Sissi nicht hinter ihm gestanden hätten, als Jan für sein Verhalten bei "Kampf der Realitystars" fertiggemacht wurde. Denn davor seien sie eigentlich gut befreundet gewesen: "Aber als man dann in der Öffentlichkeit gesehen hat 'Oh der eckt an', dann hat man sich distanziert."

