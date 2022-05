Wie blickt sie heute auf ihn? Sissi Hofbauer (26) ist zurzeit bei Kampf der Realitystars zu sehen. In der Sala traf die Blondine unter anderem auf Jan Leyk (37), mit dem sie sich ganz gut zu verstehen schien. Nachdem beide aus der Show geflogen waren, kämpften sie sich als Team zurück – doch Jan war so sehr in Ungnade gefallen, dass die Gruppe ihn direkt wieder kickte. Promiflash verriet Sissi, dass sie das heute verstehen kann.

Dass Jan kurz nach der gemeinsamen Rückkehr in die Sala wieder gehen musste, habe sie damals enttäuscht, erzählte Sissi im Gespräch mit Promiflash. Das habe sich durch das Verhalten des Ex-Berlin - Tag & Nacht-Stars nach Ende der Dreharbeiten allerdings geändert: "Mit allem, was mittlerweile vor allem außerhalb der Sala passiert ist, kann ich die Entscheidung aber absolut nachvollziehen – hätte schon viel eher passieren müssen."

In ihrer Instagram-Story legte die Beauty noch mal nach! Auch nach dem Dreh habe sie sich gut mit Jan verstanden, bis sie erfahren habe, dass der schlecht über sie und ihren Verlobten Benjamin Melzer spreche: "Dadurch hat sich meine Meinung über ihn schlagartig geändert." Ihre Entrüstung brachte sie in deutliche Worte: "Was für eine menschliche Enttäuschung du doch bist, Jan!"

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

