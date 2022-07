Hottie! Mama-Bloggerin Diana June heizt ihren Fans ein

Diana June kann sich wirklich sehen lassen! Der Influencerin folgen auf Instagram über 170.000 Menschen. Die Blondine nimmt ihre Follower gerne in ihrem Alltag mit. Erst kürzlich begeisterte sie ihre Fans mit einem heißen Urlaubsschnappschuss: In einem Bikini mit transparentem Stoff posierte sie vor einer traumhaften Kulisse. Nun verblüfft Diana wieder mit einem Bild – und hat zudem noch eine wichtige Botschaft.

Auf Instagram teilt die Blondine jetzt erneut einige heiße Bilder: In einem brauen Bikini und einem leichten Mantel im Leopardenmuster posiert die Beauty vor einem wunderschönen Sonnenuntergang. Strahlend lacht Diana in die Kamera. "Du verdienst alles Gute, was diese Welt zu bieten hat, und nichts weniger", ist ihre Botschaft zu dem Bild. Dazu erklärt sie: "Für eine balancierte mentale Gesundheit ist eines ganz entscheidend: Grenzen setzen zu können. Wenn du Grenzen setzt, lehrst zu andere, wie man mit dir umgeht." Es sei besser, einen kleinen Kreis zu haben, als toxische Menschen zu unterhalten.

Und auch ihre Follower scheinen von den Bildern begeistert zu sein. So schreibt die Influencerin Kisu (30): "Ähhmmmmmm Entschuldigung?" und versah ihr Kommentar mit vielen Flammen-Emojis. Eine andere Followerin ergänzt hingerissen: "Top. Was für eine Figur und tolle Frau!"

