Mega-Dekolleté! Hatte Katie Price eine weitere Brust-OP?

Hat sich Katie Price (44) etwa erneut unters Messer gelegt? Die britische Reality-TV-Bekanntheit hat in den vergangenen Wochen für eine Menge Schlagzeilen gesorgt – erst vor wenigen Tagen wurde sie von einem Gericht zu gemeinnütziger Arbeit und einer Geldstrafe verdonnert, weil sie das Kontaktverbot ihres Ex-Partners Kieran Hayler (35) missachtet hatte. Nun lenkte sie den Fokus jedoch auf ganz andere Dinge: Denn wie es aussieht, hat sich Katie ein weiteres Mal die Brüste aufpolstern lassen!

Paparazzi haben Katie vor wenigen Tagen in ihrem Thailand-Urlaub vor die Linse bekommen – und allem Anschein nach hat die 44-Jährige nach all dem Trubel eine optische Veränderung gebraucht. Denn auf neuen Bildern, die Mirror vorliegen, sieht es ganz danach aus, als hätte sie sich erneut die Oberweite machen lassen. In einem neongrünen Dreiteiler aus Bikini und Fransenrock präsentierte sie sich dabei vor den Kameras und gewährte den Fotografen einen Blick auf ihr pralles XXL-Dekolleté.

Sie selbst hat eine weitere Brust-OP bisher noch nicht bestätigt – immerhin hat sich Katie zuletzt in die selbst verordnete Social-Media-Pause verabschiedet. "Ich werde mich für eine gewisse Zeit aus allen sozialen Medien zurückziehen", verkündete sie via Instagram und fügte hinzu, dass dies vor allem persönliche Gründe hätte.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im April 2022

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de