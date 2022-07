Rücktritt: Ballermann-Kollegen zollen Jürgen Drews Tribut!

Mit ihm verlässt ein ganz Großer die Schlager-Bühne! In den 1970ern startete Jürgen Drews (77) seine musikalische Karriere – die Verwirklichung eines Traumes. 1976 machte ihn sein Song "Ein Bett im Kornfeld" über Nacht zum Superstar. Nach einigen Jahren und zahlreichen Auftritten vor Tausenden von Menschen nannte man ihn nur noch den König von Mallorca. Zuletzt war es still um ihn geworden. Am Wochenende gab Jürgen schließlich seinen Rücktritt bekannt – seine Kollegen zollen ihm Anerkennung!

Via Instagram widmete ihm beispielsweise Mickie Krause (52) einige warme Worte: "Ich bin dir sehr dankbar für den Weg, den wir in den letzten 24 Jahren oft gemeinsam gegangen sind." Für ihn bleibe Jürgen für immer der König der Herzen. Ballermann-Beauty Mia Julia (35) zeigte sich über das Karriereende des 77-Jährigen geschockt und traurig. "Für die Mallorca-Szene ist das schon heftig, er ist der König. Das ist seine Insel – gefühlt! Er hat über Jahre einen Kult erschaffen", erklärte sie im Interview mit RTL.

Auch "Johnny Däpp"-Interpret Lorenz Büffel (43) konnte die Neuigkeiten kaum fassen. "Ich kann nicht verbergen, dass es Wahnsinn ist [...] wir hatten alle Pipi in den Augen", offenbarte der österreichische Entertainer. Wer könnte eigentlich in Jürgens Malle-Fußstapfen treten? Mia Julia hat diesbezüglich schon eine Vermutung: "Ich denke mal, dass Jürgen die Krone an Mickie Krause weitergibt."

Getty Images Mickie Krause beim RTL Spendenmarathon in Hürth, November 2021

Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell Ballermann-Star Mia Julia Brückner, Februar 2020

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Lorenz Büffel, Musiker

