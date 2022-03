Wie kommt Rosie Huntington-Whiteley (34) als frisch gebackene Zweifach-Mama zurecht? Vor knapp zwei Monaten wurden die Beauty und ihr Mann Jason Statham (54) zum zweiten Mal Eltern. 2018 bekamen sie Sohnemann Jack Oscar Statham (4). Nun erblickte Töchterchen Isabella das Licht der Welt. Vor wenigen Tagen teilte das Model den ersten Schnappschuss von dem kleinen Wonneproppen. Nun verriet Rosie, wie es ihr nach der Geburt geht!

Via Instagram konnten ihrer Follower dem ehemaligen Victoria's Secret-Model einige Fragen stellen. Dabei war auch das Muttersein mit zwei Kindern ein Thema. Wie geht es Rosie nach der Geburt? "Es geht mir gut, Dankeschön. Dieses Mal fühle ich mich viel selbstbewusster und entspannter", erklärte die Britin. Auch körperlich sei sie dieses Mal eher weniger erschöpft. Während der Schwangerschaft hatte sie jedoch mit einigen Problemen zu kämpfen. "Ich werde nicht lügen. Es war nicht leicht", gab Rosie ehrlich zu. Umso glücklicher ist sie, dass ihre kleine Maus nun auf der Welt ist.

"Mein Herz ist sehr voll. Ich bin so glücklich und dankbar, zwei gesunde Babys zu haben", schwärmte die 34-Jährige auf Social Media. Rosie genießt die Zeit mit ihrem beiden Kindern offenbar in den vollsten Zügen. "Ich bin so dankbar, dass ich diese Tage mit meiner Familie erleben darf", schrieb die zweifache Mutter abschließend.

Instagram / rosiehw Isabella James Statham

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley im Januar 2022

Instagram / rosiehw Model Rosie Huntington-Whitley im Januar 2022

