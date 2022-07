Total verliebt! Cheyenne Ochsenknecht schwärmt von Nino

Cheyenne Ochsenknecht (22) könnte wohl kaum glücklicher sein! Die Tochter von Uwe (66) und Natascha Ochsenknecht (57) hat in dem Österreicher Nino Sifkovits die große Liebe gefunden: Die beiden sind im vergangenen Jahr nicht nur Eltern der kleinen Tochter Mavie geworden, das Paar hat sich inzwischen auch verlobt und fiebert seiner Hochzeit entgegen. Jetzt widmete Cheyenne ihrem Nino eine süße Liebeserklärung in den sozialen Medien!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Cheyenne jetzt ein niedliches Pärchenfoto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Nino in Palma auf der Sonneninsel Mallorca posiert: Auf dem Schnappschuss sitzen die beiden Turteltauben in sommerlichen Outfits nebeneinander am Rande eines Pools – und dabei hält sich die Blondine am Arm ihres Liebsten fest. "Ich kann es gar nicht abwarten, dich meinen Ehemann zu nennen", betonte die stolze Familienmutter.

Und auch Nino ist total verliebt in seine Cheyenne! Der Österreicher postete dasselbe Foto auf seinem Social-Media-Profil und versah es ebenfalls mit liebevollen Worten. "Beste Mutter, beste Freundin, beste Ehefrau", schwärmte er auf der Fotoplattform.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im Juli 2022

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie und ihrem Verlobten Nino

Instagram / ninoclaus Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

