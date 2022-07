Trifft er seine Kids? Brad Pitt reist undercover nach Rom!

Ist Brad Pitt (58) auf geheimer Mission? Der Hollywood-Hottie und seine Ex-Frau Angelina Jolie (47) haben sechs gemeinsame Kinder. Nach ihrer Scheidung 2019 bekam der Schauspieler seine Sprösslinge allerdings nur noch selten zu Gesicht. Dafür besuchte seine einstige Gattin zahlreiche Events mit den Kids. Wie zu letzt ein Måneskin-Konzert mit ihrer ältesten Tochter Shiloh Jolie-Pitt (16). Nun flog Brad seinen Kids offenbar hinterher!

Paparazzi erwischten den "Ocean's Eleven"-Schauspieler nun am Flughafen von Rom. Da war seine gute Tarnung allerdings schon zunichtegemacht. Brad hatte sich für die Reise augenscheinlich mit einem weißen Hut und einer knalligen Maske gewappnet – damit die Fotografen ihn auch ja nicht entdeckten. Dieser Plan ging nicht auf, weshalb der 58-Jährige etwas überrascht in die Linse blickte. Will er etwa seine Kinder besuchen?

Schon seit Jahren liefern sich Brad und Angelina vor Gericht eine unschöne Schlammschlacht – dabei geht es vor allem um das Sorgerecht für ihre drei Töchter und drei Söhne. Das Verhältnis zu seinen Kindern soll deswegen schon lange nicht mehr das Beste sein. Zu seinen Adoptivsöhnen Maddox (20) und Pax (18) habe Brad laut einem Bild-Insider sogar gar keinen Kontakt mehr.

Cobra Team / BACKGRID Shiloh Jolie-Pitt und Angelina Jolie im Juli 2022

@Rome / MEGA Schauspieler Brad Pitt im Juli 2022

Getty Images Brad Pitt mit seinen Kindern und Eltern, 2014

