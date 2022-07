"Unbeschreiblich": So geht's Saskia Atzerodt nach der Geburt

Am Wochenende machten niedliche Neuigkeiten von Saskia Atzerodt (30) die Runde! Die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin und ihr Mann Sebastian sind kurz nach ihrer Hochzeit zum ersten Mal Eltern geworden: Ihr kleiner Sohnemann namens Elias erblickte am Sonntag per Kaiserschnitt das Licht der Welt. Aber wie geht es Saskia denn jetzt kurz nach der Geburt? Promiflash hat bei der frischgebackenen Mama nachgefragt...

"Mir geht's ganz gut. Klar tut die Kaiserschnittwunde noch weh, aber das ist okay", gab Saskia jetzt im Promiflash-Interview ein Update. Im Moment schweben sie und ihr Sebastian aber einfach im absoluten Babyglück. "Das Gefühl ist unbeschreiblich", schwärmte die 30-Jährige und fügte hinzu: "Irgendwie ist es immer noch so unglaublich, dass Elias jetzt neben uns liegt, anstatt in meinem Bauch."

Die stolze Mama könne es gar nicht abwarten, ihren Alltag gemeinsam mit ihrem Sohn zu bestreiten! "Ich freue mich auf alles, was kommt!", betonte Saskia nämlich und träumte vor sich hin: "Ihn aufwachsen zu sehen und jeden Tag mit ihm einfach zu genießen – auch wenn's viele schlaflose Nächte geben wird."

Anzeige

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt bei der Hochzeit mit ihrem Mann Sebastian

Anzeige

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Influencerin

Anzeige

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de