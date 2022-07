42. Geburtstag: Jessica Simpson ist stolz auf sich selbst!

Jessica Simpson (42) kann schon jetzt auf ein bewegtes Leben zurückblicken! Die US-amerikanische Schauspielerin und Musikerin hat nicht nur beruflich immer wieder große Erfolge gefeiert – auch privat hat sie große Herausforderungen gemeistert: Die Blondine hat ihre Alkoholprobleme besiegt, dreimal über 40 Kilogramm abgenommen und insgesamt drei Kinder zur Welt gebracht. Auf diese Meilensteine ist die Familienmutter heute stolz: Zu ihrem 42. Geburtstag widmete sich Jessica jetzt selbst eine Liebeserklärung!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Jessica ein Foto, auf dem sie nachts vor dem leuchtenden Mond posiert. "Ich bin sehr stolz auf mein Vertrauen in mich, meine Widerstandsfähigkeit und meine Stärke in den vergangenen vier Jahrzehnten", betonte die 42-Jährige und fügte hinzu: "Ich weiß, was es braucht, um entschlossen und geduldig zu bleiben. Ich kenne mich selbst und ich liebe diese Person wirklich sehr."

Jessica ließ an ihrem Geburtstag aber nicht nur die Vergangenheit Revue passieren – die US-Amerikanerin blickte auch voller Hoffnung in die Zukunft. "Ich kenne meine Bestimmung und ich muss sagen, meine Damen und Herren, ich bin in der Lage, mir jeden meiner Träume mit vollem Selbstbewusstsein zu verwirklichen", stellte sie klar und verdeutlichte zudem: "Ich fühle mich geehrt, endlich mein eigener bester Freund zu sein."

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Juli 2022

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Juni 2022

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson

