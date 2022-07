Baby-Pause: "Köln 50667"-Luise fehlt die Schauspielerei

Luise-Isabella Matejczyk würde gerne wieder vor der Kamera stehen. Zuschauer kennen die Laiendarstellerin aus der Reality-Daily-Soap Köln 50667. In der Sendung verkörpert sie die Rolle der Lea Hammerschmidt. Anfang Juni verkündete sie süße News: Sie und ihr Freund und Ex-Kollege Pascal Zadow (25) erwarten ihr erstes Baby. Momentan ist Luise in Mutterschutz und bereitet sich auf die Ankunft ihres Kindes vor. Jetzt gab sie zu: Sie würde aktuell gerne arbeiten...

"Ich muss schon sagen, dass mir das Drehen und vor der Kamera stehen echt fehlt. Ich habe noch nie so lange einfach so zu Hause gesessen und gefühlt nichts gemacht", wandte sich die TV-Bekanntheit auf Instagram an ihre Fans. Es sei nicht so, dass sie wirklich gar nichts mache. Sie ist noch viel auf Social Media aktiv, schaltet Werbung, kümmert sich um ihre Follower. Doch der werdenden Mutter fehlt eine geregelte Arbeit.

Sie habe in ihrem Leben schon immer viel gearbeitet, erklärte Luise. Jetzt komme sie sich zu Hause vor allem "nutzlos" vor. Dennoch weiß die "Köln 50667"-Darstellerin: "Mir steht eine riesen Aufgabe mit der kleinen Maus bevor." Nun versuche sie, ihren Mutterschutz zu genießen und im Kopf ihre nächsten großen Projekte zu planen.

Instagram / louisematejczyk Pascal Zadow und Luise-Isabella Matejczyk

RTLZWEI / Martin Rottenkolber Luise-Isabella Matejczyk alias "Lea Hammerschmidt"

RTL2 / "Köln 50667" Luise-Isabella Matejczyk spielt Lea bei "Köln 50667"

