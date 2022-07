Kaum wiederzuerkennen: Lily James fährt schrägen Gothic-Look

Lily James (33) schlüpft mal wieder in einen ganz neuen Look! Zuletzt konnten ihre Fans die Schauspielerin in der Serie Pam & Tommy begutachten. Dabei schlüpfte sie in die Rolle der Pamela Anderson (55) und ließ sich ein komplettes Make-over verpassen. Dafür musste sie nicht nur die Pfunde purzeln lassen, sondern auch stundenlang in der Maske verbringen, um sich Prothesen für Brüste und Stirn anlegen zu lassen. Nun bewies die gebürtige Engländerin erneut, wie wandelbar sie ist. Denn für eine neue Fashion-Kampagne ließ sich Lily einen wilden Gothic-Look verpassen!

Für die neue Kampagne von Versace hat Lily ihr Aussehen erneut komplett verändert: Mit ihrer neuen schwarzen Haarpracht samt Pony, hell gefärbten Augenbrauen und dunkelviolettem Lippenstift ist die Schauspielerin fast nicht wiederzuerkennen. "Besser geht es nicht mehr", schwärmte die 33-Jährige stolz unter einem Instagram-Beitrag, auf dem sie sich stolz mit ihrem Hammer-Look präsentierte. Dabei teilte sie auch einen coolen Schnappschuss, auf dem sie in einem knallroten Look gemeinsam mit Donatella Versace (67) posiert.

Ihre Fans sind genau so begeistert von Lilys Look wie die "Cinderella"-Darstellerin selbst – und ließen deshalb zahlreiche Herz- und Flammenemojis unter ihrem Beitrag regnen. "Du bist die Perfektion! Absolut wunderschön" oder "Toll, toll, toll", hieß es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Kampagnen-Shooting.

Anzeige

Disney Lily James als Pamela Anderson in "Pam & Tommy"

Anzeige

Getty Images Lily James im März 2022

Anzeige

Getty Images Lily James im Januar 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de