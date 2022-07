Knalliger Look: Emily Blunt zeigt sich in farbenfrohem Kleid

Emily Blunt (39) will wohl auffallen! Die Schauspielerin ist ein sehr bekanntes Gesicht in der Filmszene. Bereits in jungen Jahren startete sie ihre Karriere auf der Leinwand. So erhielt sie schon 2007 ihren ersten Golden Globe-Award, worauf einige andere Auszeichnungen folgten. Aber nicht nur mit ihrer Schauspielerei setzt sie sich erfolgreich in Szene: Zu einer Wohltätigkeitsgala in New York erschien Emily jetzt in einem knallbunten Kleid.

Für die Veranstaltung wählte die 39-Jährige ein leuchtendes pinkes Kleid, das ihr bis zu den Fußknöcheln ging. Vom linken Puffärmel aus zogen sich schwarze und blaue wellige Linien wie verlaufene Farbe bis an den unteren Saum ihrer Robe. Ein schwarzer Gürtel taillierte den lockeren Schnitt des Kleides und schmeichelte Emilys Figur. Die "A Quiet Place"-Darstellerin kombinierte ihr Outfit mit einer großen goldenen Kette sowie dazu passenden Ohrringen und schwarzen offenen High Heels. Ihre streng zurückgebundenen Haare vollendeten ihren Look.

Doch wo war ihr Mann John Krasinski (42) abgeblieben? Der Schauspieler nahm zwar nicht an dieser Wohltätigkeitsveranstaltung teil, jedoch sind er und seine Frau schon seit über zehn Jahren unzertrennlich. Das Geheimrezept ihrer Ehe hatte der "Jack Ryan"-Darsteller in der Vergangenheit ausgeplaudert: "Wir unterstützen uns einfach gegenseitig, wir verstehen, worum es in diesem Job geht, und dass du eben reisen und all diese Dinge tun musst."

MEGA / Ron Adar / M10s Emily Blunt im Juli 2022

MEGA / Ron Adar / M10s Emily Blunt, Schauspielerin

Getty Images Emily Blunt und ihr Mann John Krasinski

